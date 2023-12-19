Путин заявил, что "мы все пойдем до конца", защищая интересы Родины

Президент РФ отметил, что Родина всем дала возможность и наградила возможностью поработать на страну

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает наградой возможность работать на Родину, пообещал, что пойдет до конца, защищая интересы страны.

"Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это награда со стороны Родины для каждого из нас", - сказал глава государства, общаясь с военнослужащими, награжденными "Золотыми Звездами" Героев РФ. "Мы все с вами, и я в том числе, - все пойдем до конца, защищая интересы страны", - пообещал Путин.

Один из награжденных передал благодарность сослуживцев президенту за то, что он дает возможность проявить себя. "И мы будем идти до конца в любой обстановке", - заверил Герой России.

Президент признался, что ему очень важно услышать эти слова "от тех людей, которые прямо там, на передке (в зоне специальной военной операции - прим. ТАСС) рискуют собой, своим здоровьем, не боятся ничего, идут вперед, людей за собой ведут". "Это дорогого стоит", - считает Путин.

Президент еще раз поздравил девятерых военнослужащих, которым ранее вручил звезды Героев РФ. Среди тех, кто отличился во время специальной военной операции, - подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.