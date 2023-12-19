Бортников заявил, что киевский режим усиливает диверсионную деятельность по отношению к РФ

Директор ФСБ отметил, что Киев начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на российской территории

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украинские власти усиливают диверсионную деятельность по отношению к России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников в эфире Первого канала.

"С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу", - сказал он.

"Хотелось бы, конечно, делать все, чтобы работать на упреждение. У нас это получается, в целом", - отметил Бортников. По его словам, ФСБ предпринимает все необходимые действия по выявлению случаев диверсий.

Директор ФСБ подчеркнул, что ведется активная работа. Многие вопросы, которые ведомство сейчас держит в поле зрения, пока нельзя обнародовать, но это обязательно будет сделано, добавил он.