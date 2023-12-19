Нилов и Диденко не вошли в состав высшего совета ЛДПР

Также в состав вошел депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР Виктор Бут, депутат Госдумы от партии Василина Кулиева, координатор регионального отделения ЛДПР в Чечне Джамбулат Умаров, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатели думских комитетов по труду, соцполитике и делам ветеранам и по региональной политике Ярослав Нилов и Алексей Диденко не были включены в новый состав высшего совета ЛДПР. Обновленный список членов высшего совета предоставила ТАСС пресс-служба ЛДПР.

Высший совет - коллегиальный орган, который осуществляет руководство партией между съездами. Всего в высший совет вошли 24 человека из 25 возможных. В том числе в новый состав совета вошел депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР Виктор Бут, депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева, координатор регионального отделения ЛДПР в Чечне Джамбулат Умаров, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Свои места в высшем совете сохранили вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, член ЦИК РФ Александр Курдюмов, руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Максим Зайцев, а также его заместитель Никита Березин.

Как пояснил ТАСС председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, съезд единогласно утвердил новый состав высшего совета. По его словам, ротация "была необходима в связи с выбытием ряда членов" из высшего совета. "Кроме того, нам необходимо было актуализировать состав, чтобы он соответствовал тем темпам работы, которые мы взяли еще в 2023 году", - сказал Слуцкий по итогам закрытой части съезда.

"Все люди очень высокого калибра, в составе те, кто при поддержке друг друга со стоящими перед партией задачами справятся", - добавил он.

Ранее съезд ЛДПР принял устав партии в новой редакции, согласно изменениям председатель партии сможет принимать решение о приостановлении полномочий членов высшего совета ЛДПР. Ранее такое решение принималось коллегиально съездом ЛДПР. Теперь Минюст должен зарегистрировать принятые на съезде изменения в устав партии.