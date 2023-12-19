Небензя: только США и Израиль выступают против гуманитарного прекращения огня в Газе

Постпред России при ООН отметил, что в мире уже сложился консенсус насчет этого вопроса

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Лишь Израиль и США выступают против немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, когда в мире уже сложился консенсус насчет этого. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Несмотря на усилия подавляющего большинства членов Совета Безопасности, все предложенные проекты [по гуманитарному прекращению огня] были заблокированы Вашингтоном, который вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружения, от которого в итоге гибнут мирные палестинцы <...>. В мире сложился консенсус насчет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему международному сообществу, это Соединенные Штаты", - добавил он, отметив, что политика Вашингтона на Ближнем Востоке зашла в "стратегический тупик".

Российский дипломат также отметил, что США долго время "игнорировали палестинскую проблему и законные чаяния палестинцев на собственное государство".