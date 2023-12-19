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обновлено 19 декабря, 17:05
Палестино-израильский конфликт

Небензя: только США и Израиль выступают против гуманитарного прекращения огня в Газе

Постпред России при ООН отметил, что в мире уже сложился консенсус насчет этого вопроса

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Лишь Израиль и США выступают против немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, когда в мире уже сложился консенсус насчет этого. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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"Несмотря на усилия подавляющего большинства членов Совета Безопасности, все предложенные проекты [по гуманитарному прекращению огня] были заблокированы Вашингтоном, который вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружения, от которого в итоге гибнут мирные палестинцы <...>. В мире сложился консенсус насчет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему международному сообществу, это Соединенные Штаты", - добавил он, отметив, что политика Вашингтона на Ближнем Востоке зашла в "стратегический тупик".

Российский дипломат также отметил, что США долго время "игнорировали палестинскую проблему и законные чаяния палестинцев на собственное государство". 

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