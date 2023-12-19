Небензя: пробуксовка усилий ООН по разрешению конфликта в Газе вызвана амбициями США

Постпред РФ при ООН призвал к выполнению единственного принятого на текущий момент продукта Совета Безопасности по Газе, резолюции 2712

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Пробуксовка коллективных усилий ООН по разрешению ближневосточного конфликта вызвана твердолобыми и эгоистичными амбициями США. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Пробуксовка коллективных усилий в рамках ООН вызвана не какими-то объективными и институциональными проблемами, а исключительно твердолобыми и эгоистическими амбициями американского руководства", - сказал он.

"Призываем к выполнению единственного принятого на данный момент продукта Совета Безопасности по Газе, резолюции 2712, которая при всей ее слабости по крайнем мере содержит обязательный для исполнения сторонами призыв к установлению гумпаузы. Необходимо обеспечить международный мониторинг выполнения данного решения Совета под эгидой ООН", - добавил дипломат.

15 ноября СБ ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Из 15 членов совета документ поддержали 12, а Великобритания, Россия и США воздержались от голосования. Совбез отклонил поправку Москвы к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий, в документе лишь содержится призыв к гуманитарным паузам, достаточным для оказания помощи гражданскому населению.

Соединенные Штаты 8 декабря применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.