Небензя заявил, что Израиль десятилетиями саботирует резолюции СБ ООН с подачи США

Постпред РФ при всемирной организации отметил, что на этом фоне, а также "в условиях продолжающейся многолетней блокады Газы по сути в полной изоляции выросли уже несколько поколений газовитян"

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о необходимости создания палестинского государства уже не одно десятилетие саботируются израильскими властями с подачи Соединенных Штатов. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"С легкой подачи Вашингтона резолюции Совета Безопасности ООН, обещающие палестинцам государство, саботируются Израилем уже не одно десятилетие на фоне незаконного расширения израильских поселений и конфискации у палестинцев земли и собственности", - сказал он в ходе выступления на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку.

Как отметил глава российского диппредставительства, на этом фоне, а также "в условиях продолжающейся многолетней блокады Газы по сути в полной изоляции выросли уже несколько поколений газовитян".