19 декабря, 17:43
Палестино-израильский конфликт

Небензя заявил, что Израиль десятилетиями саботирует резолюции СБ ООН с подачи США

Постпред РФ при всемирной организации отметил, что на этом фоне, а также "в условиях продолжающейся многолетней блокады Газы по сути в полной изоляции выросли уже несколько поколений газовитян"

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о необходимости создания палестинского государства уже не одно десятилетие саботируются израильскими властями с подачи Соединенных Штатов. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

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"С легкой подачи Вашингтона резолюции Совета Безопасности ООН, обещающие палестинцам государство, саботируются Израилем уже не одно десятилетие на фоне незаконного расширения израильских поселений и конфискации у палестинцев земли и собственности", - сказал он в ходе выступления на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку.

Как отметил глава российского диппредставительства, на этом фоне, а также "в условиях продолжающейся многолетней блокады Газы по сути в полной изоляции выросли уже несколько поколений газовитян". 

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