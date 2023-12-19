Путин к марту ждет предложения о спортивных парадах на Красной площади

Ранее с такой инициативой выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ к 1 марта 2024 года подготовит предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Представить предложения о проведении спортивных парадов в городе Москве, на Красной площади. Срок - 1 марта 2024 года", - говорится в одном из поручений правительству РФ по итогам прошедшего в октябре заседания Совета по физкультуре и спорту.

Ранее с инициативой возобновления спортивных парадов на Красной площади выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев во время посещения главой государства форума "Россия - спортивная держава" в Перми, где прошло заседание совета. Путин тогда ответил, что это хорошая идея.

Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча - системы военной подготовки советских граждан - состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 года парады физкультурников на главной площади страны проходили в присутствии руководителя СССР Иосифа Сталина, в них принимали участие тысячи человек. Традицию проведения парадов прервала Великая Отечественная война. Следующий такой парад на Красной площади состоялся в августе 1945 года, а в 1946-1954 годах всесоюзные парады физкультурников ежегодно проводились на стадионе "Динамо". С середины 1950-х годов и вплоть до распада СССР маршами физкультурников открывались демонстрации на Красной площади Москвы в дни празднования 1 Мая и годовщины Октябрьской революции 7 ноября.