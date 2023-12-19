Путин поручил мониторить информацию в видеоиграх на соответствие законам РФ

Президент России поручил обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг информации в видеоиграх на предмет соответствия законам РФ, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано кабмину при участии Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и иных заинтересованных организаций. "Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием, и контроля за соответствием такой информации законодательству РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Также кабмин совместно с профильной ассоциацией должны будут предложить меры по поддержке и развитию рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, привлечению инвестиций в их разработку, повышению конкурентоспособности российских разработчиков видеоигр.