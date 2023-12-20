МИД РФ: Москве и Минску надо укрепляться изнутри на фоне "агрессивного менталитета" НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что напряжение внутри альянса будет нарастать

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия должны укрепляться изнутри на фоне растущего "агрессивного менталитета" Североатлантического альянса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Западное сообщество, западное пространство само себя окутало какой-то колючей проволокой, внутри себя взрастило агрессивный менталитет, - отметила дипломат. - Напряжение внутри НАТО, туда же мы включаем и Европейский союз, который, к сожалению, стал просто экономическим придатком вот этого агрессивного менталитета, будет нарастать, предугадать или сделать что-то, что, как волшебная палочка, нас (Россию и Белоруссию - прим. ТАСС) как-то телепортирует от того, чтобы граничить с этим пространством, просто невозможно. При этом есть та вещь, которая действенна и к которой нужно прибегать, - это внутреннее развитие и укрепление себя изнутри".

На вопрос, могут ли Москва и Минск как-то превентивно противодействовать этой агрессии, в частности тем диверсантам, которых на Западе натаскивают для подрыва конституционного строя в Белоруссии в электоральный период, Захарова ответила утвердительно. "Можно и нужно делать. И это делается, [за счет] укрепления, во-первых, наших двух государств как суверенных и независимых стран, а во-вторых, укрепления наших интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Это первоочередная задача, с которой, мне кажется, мы неплохо справляемся", - подчеркнула она.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что незаконные формирования в Польше ведут подготовку к осуществлению терактов в Белоруссии. Кроме того, отмечалось, что целью ставится подрыв конституционного строя Белоруссии и внесение раскола в отношения Минска и Москвы.