Глава Карелии заявил, что пункты пропуска справились с притоком мигрантов

Проблем в связи с этим в регионе не возникло, отметил Парфенчиков

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Инфраструктура международных пунктов пропуска в приграничной с Финляндией Карелии справилась с притоком мигрантов, считает глава республики Артур Парфенчиков. По его словам, их присутствие не вызвало проблем в регионе, рассказал губернатор перед своей пресс-конференцией в ТАСС.

Финляндия временно закрыла четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией в ночь на 18 ноября, отреагировав на приток "граждан третьих стран". Самым южным пограничным переходом на границе с РФ, который оставался открытым до 24 ноября, был КПП "Вартиус", расположенный по соседству с международным пунктом пропуска "Люття" на территории Костомукшского городского округа Карелии. Туда направлялись желавшие пересечь границу иностранцы.

"Никаких проблем [не возникло в регионе]. Я считаю, что немножко драматизировали ситуацию излишне", - ответил глава Карелии агентству на вопрос о временном скоплении у границ с Финляндией граждан из третьих стран.

Ранее в управлении пресс-службы главы Карелии сообщили, что с 15 по 21 ноября в регионе задержали свыше 150 иностранных граждан, которые, имея истекшие российские визы, двигались в сторону российско-финляндской границы. Большую часть нелегалов задержали именно после 18 ноября, когда было принято решение о закрытии четырех КПП. Ранее ТАСС сообщал, что 19 ноября возле границы в Костомукшском городском округе развернули пункт обогрева, но уже на следующий день его убрали за ненадобностью.

Позже, уже 14 декабря, Финляндия временно открыла пункт пропуска "Ниирала" ("Вяртсиля" со стороны Карелии - пример ТАСС). За два дня работы через него прошли 1,9 тыс. человек. С 15 декабря все автотранспортные пропускные пункты в Финляндии на границе с Россией закрыты.