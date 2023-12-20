Путин заявил, что спецслужбы РФ многое сделали для защиты россиян в новых регионах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Работники органов безопасности России многое сделали для защиты граждан в новых регионах страны и для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

"За последний год многое сделано для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции, для защиты жизни и безопасности наших граждан в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - сказал глава государства.