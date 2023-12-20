Путин заявил, что Киев открыто встал на путь терроризма при поддержке западных спецслужб

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Киевский режим при поддержке Запада открыто встал на путь терроризма, российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

"Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма", - сказал глава государства. В числе методов Киева он перечислил диверсии против гражданских объектов, топливной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей власти и общественных деятелей.

Путин подчеркнул: "Необходимо усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей наших спецслужб, активно взаимодействовать с министерством обороны и другими ведомствами".

Президент указал, что охрана государственных рубежей требует особого внимания, "особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения". "При этом прошу оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что за последний год органы безопасности многое сделали "для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции", а также для защиты жизни и безопасности российских граждан в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.