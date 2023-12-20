Путин заявил, что охрана госграницы вблизи зоны СВО требует повышенного внимания спецслужб

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Охрана государственных рубежей РФ вблизи линии боевого соприкосновения и поддержка жителей приграничных регионов требует повышенного внимания спецслужб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

"Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения", - указал Путин.

"При этом прошу оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов", - подчеркнул глава государства.