Путин: попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать ситуацию в РФ надо жестко пресекать

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил перед отечественными органами безопасности задачу жестко пресекать попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать ситуацию в РФ и вмешиваться в ее дела.

"Конечно, должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее", - сказал глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

Путин также потребовал от отечественных спецслужб более активных действий по борьбе с коррупцией и для защиты экономических интересов страны.

"Более активно нужно действовать по всем ключевым направлениям, а это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи", - указал президент.

20 декабря ежегодно отмечается День работника органов безопасности РФ - профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ России), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) и других органов госбезопасности. Празднование было установлено 20 декабря 1995 года. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая стала предшественницей современных органов госбезопасности.