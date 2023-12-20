Гаврилов заявил, что встреча ОБСЕ в Скопье показала невозможность изоляции России

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил, что западные страны показали заинтересованность, несмотря на всю риторику и пропаганду, в участии Москвы в обсуждении будущего общеевропейской безопасности

ВЕНА, 20 декабря. /ТАСС/. Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье показало, что Россию нельзя изолировать. Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Скопье в первую очередь продемонстрировал невозможность изолировать нашу страну, выбросить ее из общеевропейского диалога по вопросам безопасности. Все крики на Западе о невозможности участия министра иностранных дел России Лаврова мгновенно затихли, как только встал вопрос о перспективном функционировании самой организации", - сказал дипломат.

По его словам, российская делегация "спокойно, но жестко" донесла свою позицию.

"В некоторых европейских СМИ даже не освещали тему СМИД ОБСЕ, чтобы у читателя не возникло вопроса о том, как представители "страны-агрессора" могут продолжать участие в европейском диалоге. Это еще раз демонстрирует заинтересованность западного конгломерата, несмотря на всю риторику и пропаганду, в участии нашей страны в обсуждении будущего общеевропейской безопасности", - добавил Гаврилов.

С 30 ноября по 1 декабря Лавров в Скопье принял участие в пленарном заседании СМИД ОБСЕ, провел несколько двусторонних контактов и трехстороннюю встречу с действующим и будущим председателями организации. Министр дал пресс-конференцию, которая собрала более 100 журналистов со всего мира и продлилась около 1 часа 15 минут.