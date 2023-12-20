Гаврилов не исключил, что оружие для Киева в итоге попадет к террористам

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил, что легкое и стрелковое оружие, а также нелегально перепроданные американские противотанковые ракетные комплексы и переносные ЗРК уже находят в самых отдаленных уголках планеты

ВЕНА, 20 декабря. /ТАСС/. Поставляемое Западом оружие для Киева в итоге может оказаться в руках радикалов или террористов в Европе и США. Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Поставки США и их союзников вооружений и боеприпасов на Украину способствуют расползанию этих арсеналов не только по Европе, но и по всему миру. <…> Вполне возможна ситуация, когда где-нибудь в Европе или США какие-нибудь радикалы-фанатики или террористы собьют, не дай бог, гражданский самолет, применяя образцы этой контрабанды, или устроят "файер-шоу" посреди города", - сказал он.

По его словам, легкое и стрелковое оружие, а также нелегально перепроданные американские противотанковые ракетные комплексы и переносные зенитные ракетные комплексы уже находят в самых отдаленных уголках планеты. При этом Запад в проблеме утечки оружия с Украины обвиняет Россию, отметил Гаврилов.