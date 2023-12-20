Миссия РФ: сторонников резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма будет все больше

Заместитель постоянного представителя России при организации Мария Заболоцкая отметила, что речь в резолюции ведется, в частности, о том, что "все неонацистские практики имеют разные формы выражения, в том числе ксенофобские, исламофобские"

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Число стран, поддерживающих в Генеральной Ассамблее ООН принятие резолюции о борьбе с героизацией нацизма, будет становиться все больше. Уверенность в этом выразила в беседе с журналистами заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

Во вторник Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", документ поддержали 118 стран. "Динамика у нас положительная, - сказала Заболоцкая. - Мы идем вперед, может не таким быстрым темпом, как нам бы этого хотелось, но мы действительно будем набирать год от года, эта динамика постоянно положительная".

Заболоцкая отметила, что речь в этой резолюции ведется не только о борьбе с героизацией нацизма как таковой, но и о том, что "все неонацистские практики имеют разные формы выражения, в том числе ксенофобские, исламофобские". "Все понимают, что это важная для всех резолюция", - констатировала она, отметив, что только страны США и Европы всегда негативно относились к этому документу. Дипломат также сообщила, что ранее во вторник Россия передала помощнику генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кегрис подготовленный МИД РФ доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма был подготовлен Россией в соавторстве с некоторыми странами, в том числе с Белоруссией и Сирией, РФ ежегодно вносит подобный документ на голосование в ГА ООН. В нем, в частности, есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Помимо этого, резолюция "безоговорочно осуждает" любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

3 ноября голосование по документу прошло в Третьем комитете ГА ООН. Тогда же была принята поправка, предложенная некоторыми государствами, в том числе Австралией, Албанией и Японией. Она содержит пункт, в котором "отмечается с озабоченностью", что в качестве одной из причин проведения специальной военной операции на Украине была заявлена борьба с неонацизмом. Соавтором поправки выступил Киев.