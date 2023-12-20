Мишустин и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине

В правительстве России ранее сообщали, что в ходе контактов в КНР планируется рассмотреть развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Пекине проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали несколько документов.

Как сообщали ранее в правительстве РФ, в ходе контактов в Китае планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях.

С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер РФ Татьяна Голикова, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Игорь Моргулов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Виталий Савельев, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, заместитель директора первого департамента Азии МИД РФ Владимир Ощепков.

Китайскую сторону представляют министр иностранных дел КНР Ван И, председатель государственного комитета КНР по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министр коммерции Ван Вэньтао, заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун, помощник председателя КНР Люй Лухуа, помощник министра иностранных дел Хуа Чуньин, директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь, директор департамента протокола МИД КНР Хун Лэй.