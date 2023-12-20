ЦИК зарегистрировал поданные Путиным документы на президентские выборы

Президент РФ Владимир Путин (справа) во время подачи документов в ЦИК РФ, 18 декабря 2023 года

Президент РФ Владимир Путин (справа) во время подачи документов в ЦИК РФ, 18 декабря 2023 года

Центризбирком разрешил ему открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании в среду зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2024 года и разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах.

Также комиссия зарегистрировала уполномоченных Путина по финансовым вопросам.

"Принято единогласно", - объявила решение комиссии ее председатель Элла Памфилова.