В МИД заявили, что РФ и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Турции Танжу Билгич отметили необходимость "остановки кровопролития"

МОСКВА, 20 декабря./ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Танжу Билгич в ходе встречи подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа.

"В развернутой форме были затронуты вопросы обсуждения в СБ и ГА (Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее - прим. ТАСС) ООН ближневосточной проблематики с упором на эскалацию насилия на оккупированной палестинской территории, прежде всего - в секторе Газа. С обеих сторон была подчеркнута насущная необходимость остановки кровопролития через немедленное и повсеместное прекращение огня", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Также отмечалась важность налаживания беспрепятственного и широкого гуманитарного доступа, предотвращения расширения кризиса на другие страны региона, добавили в министерстве.

Кроме того, на Смоленской площади отметили, что была рассмотрена тематика беспрепятственных поставок сельхозпродукции и удобрений, в том числе из России, на мировые рынки в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности. "Была также обсуждена тема безвозмездной передачи российских зерновых удобрений в беднейшие страны", - указали в МИД РФ.

Встреча прошла 18 декабря по просьбе турецкой стороны.