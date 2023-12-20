20 декабря, 09:40,
обновлено 20 декабря, 09:44

Песков заявил, что сейчас нет никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что тема переговоров не актуальна

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - сказал представитель Кремля, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас не актуален. 

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