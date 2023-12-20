Песков заявил, что сейчас нет никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что тема переговоров не актуальна

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - сказал представитель Кремля, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас не актуален.