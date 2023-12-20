Песков назвал поиск формулы мира по Украине без РФ абсурдным процессом

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что "это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным процессом, не имеющим потенциала на результат, поиск формулы мира по Украине без участия России.

"Вот эта "формула мира", которая упоминалась и упоминается часто, знаете, здесь просто нужно раскрыть глаза и посмотреть на факты: формулу мира пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это является абсурдным процессом. А если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что вопрос о переговорах с РФ сейчас является неактуальным, но у Киева есть "формула мира".

"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - указал представитель Кремля.

Он отметил, что для переговоров нет предпосылок с тех пор, как Киев по наставлению Лондона покинул стол переговоров. "Еще меньше этих предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной", - добавил Песков.