Песков сообщил, что планируется визит Мадуро в Россию

По словам пресс-секретаря главы российского государства, его сроки согласовываются

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ, хотя и не состоится до конца 2023 года, остается на повестке дня, его сроки согласовываются. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Согласовываются сроки [визита Мадуро], сейчас можно сказать, что до конца года он уже не состоится", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "этот визит на повестке дня". "Как только сроки будут согласованы, этот визит состоится", - заверил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что визит Мадуро в Москву намечается на декабрь. О планах президента Венесуэлы побывать в России в декабре также сообщал посол этой страны в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. По его словам, Мадуро планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным российско-венесуэльское сотрудничество, которое включает 15 различных сфер.