Песков заявил, что Ходорковский не выполнил заверения, которые давал при помиловании

Пресс-секретаря главы государства спросили, сожалеет ли Путин о помиловании экс-главы "ЮКОСа"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в 2013 году помиловал экс-главу "ЮКОСа" Михаила Ходорковского исходя из гуманитарных соображений, но тот позднее не выполнил данных тогда обещаний. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сожалеет ли Путин о помиловании Ходорковского.

"Я не думаю. Вы знаете, тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба. И, действительно, президент, исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений, принял такое решение", - сказал представитель Кремля.

"Что касается заверений [Ходорковского], то все они остались на бумаге, не более того. Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого вами гражданина", - добавил Песков.

Путин подписал указ о помиловании Ходорковского ровно 10 лет назад, 20 декабря 2013 года, когда экс-главе ЮКОСа до освобождения оставалось 246 дней. Спустя несколько часов Ходорковский был освобожден и в тот же вечер вылетел в Германию.

Президент РФ позднее говорил, что Ходорковский сам обратился с просьбой о помиловании, "бумагу соответствующую прислал и вроде не собирался заниматься политикой". По словам Путина, экс-глава ЮКОСа в этом письме косвенно признал вину "и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела".