Выборы президента РФ впервые проведут с использованием онлайн-голосования

Проголосовать с помощью ДЭГ смогут жители 29 регионов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые будет применено на выборах президента РФ, проголосовать онлайн смогут жители 29 регионов. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома РФ.

"Решение принято", - заявила на заседании председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

ДЭГ на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, будет использоваться в Московской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской областях. Также в Карелии, Чувашии, Крыму, Алтайском, Камчатском, Пермском краях, Москве, Севастополе и Ненецком Автономном округе.

В новость внесена правка (13:25 мск) - передается с исправлением числа регионов в лиде, верно - 29.