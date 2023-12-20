Пять ТВ-каналов будут бесплатно предоставлять кандидатам эфир для агитации

В список вошли телеканалы холдинга ВГТРК "Россия-1" и "Россия-24", а также Первый канал, "ТВ-центр" и ОТР

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пять общероссийских государственных телеканалов будут обязаны предоставлять зарегистрированным кандидатам на выборах президента РФ бесплатный эфир для проведения агитации. Соответствующий перечень СМИ Центризбирком России утвердил на заседании.

В список вошли телеканалы холдинга ВГТРК "Россия-1" и "Россия-24", а также Первый канал, "ТВ-центр" и Общественное телевидение России (ОТР).

"Принято единогласно", - объявила решение комиссии ее председатель Элла Памфилова.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Этап агитации в СМИ пройдет с 17 февраля по 15 марта.