Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Газе

Стороны призвали к прекращению огня

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри обменялись мнениями о катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа и призвали к скорейшему прекращению огня в зоне боевых действий. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи министров на полях Российско-арабского форума сотрудничества, который проходит в марокканском городе Марракеш.

"Особый упор был сделан на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, - говорится в сообщении. - Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и налаживания переговорного процесса в соответствии с нормами международного права и имеющимися резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН с целью мирного урегулирования этого застарелого конфликта и реализации законного права палестинского народа на создание суверенного государства в границах 1967 года".

Лавров также выразил египетскому коллеге признательность за оказание содействия в обеспечении безопасного выезда российских граждан с территории анклава.

"Министры рассмотрели также проблематику урегулирования кризисов и конфликтов в Йемене, Ливии, Сирии и Ливане", - указали в МИД РФ.

Там добавили, что стороны затронули комплекс вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога и взаимодействия в БРИКС, ООН и на других международных площадках.