Лавров заявил, что РФ считает первоочередным в секторе Газа прекращение кровопролития

По словам главы МИД, "счет погибших и раненых идет на десятки тысяч, большинство из них мирные жители сектора Газа, прежде всего дети и женщины"

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Россия видит первоочередным в секторе Газа прекращение кровопролития и решение гуманитарных задач. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Российско-арабского форума сотрудничества.

"Наша встреча проходит в условиях беспрецедентного обострения обстановки на Ближнем Востоке, в условиях сохраняющейся турбулентности в мире в целом. Сложный комплексный характер возникающих вызовов и угроз делает все более востребованным коллективный подход к решению задач по укреплению мира и безопасности в регионе, обеспечению его устойчивого развития", - сказал министр. "После террористической атаки 7 октября, которую мы категорически осудили, резко обострилась ситуация в самой старой болевой точке этой части мира - в зоне палестино-израильского противостояния. На этот раз насилие, которое мы наблюдаем ежедневно, приняло беспрецедентный и поистине катастрофический масштаб. Счет погибших и раненых идет на десятки тысяч, большинство из них мирные жители сектора Газа, прежде всего дети и женщины", - добавил он.

"Страдания населения анклава усугубляются последствиями установленной Израилем блокады. Первоочередную задачу видим в том, чтобы остановить кровопролитие, обеспечить условия для оказания необходимого гуманитарного содействия всем нуждающимся", - отметил Лавров.