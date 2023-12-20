Лавров: РФ приветствует повышение роли ближневосточных стран в решении проблем в регионе

Такой подход позволил добиться выхода на договоренности о восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией, заявил министр иностранных дел России

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует тенденцию к повышению роли ближневосточных стран в урегулировании проблем в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Российско-арабского форума сотрудничества.

"Мы в целом приветствуем крепнущую тенденцию к повышению роли ближневосточных стран в усилиях урегулирования проблем своего собственного региона", - сказал Лавров.

"Такой подход уже позволил, в частности, добиться выхода на договоренности о восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией, ускорить процесс комплексной нормализации между Сирией и ее арабскими соседями за счет возвращения Сирии в Лигу арабских государств", - добавил министр.