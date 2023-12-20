Лавров: внешние силы хотят использовать конфликт в Газе и разжечь войну в регионе

Министр иностранных дел России добавил, что целью подобных действий является "ослабление стран, которые проводят самостоятельный внешнеполитический курс"

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Некоторые внешние игроки планируют разжечь большую войну на Ближнем Востоке, используя конфликт в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Российско-арабского форума сотрудничества.

"Стало очевидно, что некоторые внешние силы не прочь использовать очередное обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах - разжечь пожар региональной вражды в развитие многочисленных прошлых авантюр США и их союзников, которые были развязаны на Ближнем Востоке за последние 20 лет и результат которых - подорванная государственность, сотни тысяч жертв, огромные потоки беженцев, резкое обострение социально-экономических проблем", - сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что целью подобных действий является "ослабление стран, которые проводят самостоятельный внешнеполитический курс".