Лавров: кризисы на Украине и Ближнем Востоке отметили водораздел Запада с остальным миром

По мнению главы МИД РФ, это свидетельствует о том, что мир находится на судьбоносной развилке

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Украинский и ближневосточный кризисы обозначили водораздел между странами коллективного Запада и остальным миром. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Российско-арабского форума сотрудничества.

"Кризис на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, обозначившийся водораздел в подходах к этим кризисам между западным меньшинством и мировым большинством свидетельствует о том, что мир находится на судьбоносной развилке", - указал он.

Лавров подчеркнул, что в настоящий момент, "по сути, решается вопрос, удастся ли сформировать действительно справедливый и демократический миропорядок, опирающийся на центральную роль ООН, на уставной принцип суверенного равенства государств и на выверенный баланс интересов всех стран, или же США и группа бывших колониальных метрополий будут и далее навязывать свои так называемые правила, свою эгоистичную повестку дня".