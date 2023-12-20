Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства

По словам президента, в этом есть и заслуга парламента

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал РФ одним из лидеров мирового большинства, отметив, что в укреплении авторитета страны есть вклад и парламентской дипломатии. Глава государства выступает на Совете законодателей.

"Особо отмечу ваши совместные усилия в рамках парламентской дипломатии. В 1990-х годах и уже в XXI веке представители Совета Федерации, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем - и в постепенное последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства, [одного из лидеров] объективного процесса строительства более справедливого многополярного мира", - сказал Путин.

Отдельно он обратил внимание, что в Конституции РФ закреплена ключевая норма о том, что носителем суверенитета и единственным источником власти в стране является народ России. Основной закон содержит и другие фундаментальные положения, гарантии прав и свобод человека, закрепляет социальный и правовой характер государства, регулирует вопросы федеративного устройства, что крайне важно для сохранения целостности страны, обеспечения единства правового поля большого многообразного государства, подчеркнул президент.

"Нормы конституции имели и имеют прямое действие, обладают высшей юридической силой, однако именно парламенту предстояло раскрыть содержание, смысл и правовой потенциал практически каждой статьи основного закона государства, по сути, - создать наше многонациональное законодательство, законодательство, которое обеспечивает единство, гармоничное развитие сильного, суверенного государства и свободного, ответственного, деятельного гражданского общества", - продолжил Путин.

По его словам, это была исключительно сложная, масштабная и очень ответственная задача. "Ее решение мы продолжаем и сегодня, постоянно совершенствуем, повышаем эффективность нормативной базы с учетом новых требований жизни, вызовов, с которыми мы сталкиваемся", - добавил президент. Он напомнил, что еще в первые два года работы парламент принял ряд важнейших законодательных актов, которые действуют до сих пор.

"И, конечно, с самых первых парламентских заседаний постепенно выстраивался, обретал четкий внутренний порядок, внутреннюю четкую логику сам законодательный процесс, оттачивались его ключевые стадии и процедуры, требования юридической техники, развивались и парламентские традиции ведения конструктивной публичной дискуссии, взаимного уважения представителей различных политических сил, учета мнения оппозиции, в том числе при формировании руководящих органов Госдумы и региональных законодательных парламентов", - отметил Путин.