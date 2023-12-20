Путин назвал парламентариев из новых регионов РФ крепкими и надежными

Они пришли в органы власти ради людей, отметил президент

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил парламентариев из новых регионов страны за надежность и готовность в непростых условиях работать в интересах людей.

На заседании Совета законодателей глава государства обратил внимание на присутствие "избранных уже по российским законам руководителей парламентов четырех исторических регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", которых зал приветствовал аплодисментами.

"Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие и надежные, люди, которые знают, что они делают, ради чего они пришли в эти органы власти - ради людей", - эти слова Путина также были встречены аплодисментами.