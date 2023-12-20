Путин призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам СВО

Президент РФ напомнил, что в состав рабочей группы входят сенаторы, депутаты всех думских фракций, представители Минобороны, фронтовые корреспонденты

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал продолжить активную работу парламентской рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО).

"Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции", - сказал глава государства, выступая на Совете законодателей.

Путин напомнил, что в состав рабочей группы входят сенаторы, депутаты всех думских фракций, представители Минобороны РФ, фронтовые корреспонденты. "Регулярно получаю от коллег доклады и содержательные предложения, - указал президент. - Многие из них, в том числе по социальной, правовой защите участников и ветеранов боевых действий, уже обрели силу закона".

Глава государства обратил внимание на то, что перед властями страны стоит много задач, которые требуют постоянного внимания, дополнительных решений, эффективного законодательного обеспечения на федеральном и региональном уровнях.

"Уверен, что именно ответственность каждого из нас, глубокое понимание общих целей, коренных интересов народа России будут и впредь задавать вектор всей нашей совместной работе. Еще раз поздравляю вас с 30-летием Федерального собрания и Конституции России", - добавил Путин.

Президент также поздравил парламентариев с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго.