Совфед рассмотрел за 30 лет более 10 тыс. законов

Председатель СФ поблагодарила все поколения российских парламентариев за серьезную кропотливую работу

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский парламент за 30 лет своего существования выстроил обширную нормативную базу, Совет Федерации рассмотрел более 10 тыс. законов. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ.

"Именно на основе конституции палатами Федерального собрания и региональными законодательными органами за последние 30 лет была выстроена обширная нормативная база, охватывающая абсолютно все сферы жизни страны. <...> Например, Советом Федерации за эти 30 лет было рассмотрено более 10 тыс. законов", - сказала спикер Совфеда на торжественном заседании, приуроченном к 30-летию Федерального собрания.

Она поблагодарила все поколения российских парламентариев за эту серьезную кропотливую работу.

Матвиенко подчеркнула, что с принятием конституции в фундамент Российской Федерации были заложены такие важные принципы, как разделение властей, приоритет прав и свобод граждан, федеративный характер государства и ключевая роль президента. "Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но гарантировала нам реальный суверенитет и, что особенно важно, обеспечила условия для возвращения в состав России исторических земель благодаря воле нашего президента. Все это в 1993 году казалось далекой мечтой, а сегодня стало нашей объективной реальностью", - констатировала она.

Председатель верхней палаты парламента также напомнила, что на одной из первых встреч с Советом законодателей президент Владимир Путин поставил задачу - повысить качество законодательных инициатив субъектов. С тех пор, по словам политика, больше сотни таких инициатив обрели статус федеральных законов. "Эту работу мы, безусловно, будем продолжать. Те форматы, которые сегодня работают в рамках созданного нами Совета законодателей - и комиссии, и семинары, и многое другое, - повышают качество региональных законопроектов, координируют нашу работу, создают единое правовое поле", - сказала Матвиенко.