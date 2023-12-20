Путин 21 декабря проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

На мероприятии подведут итоги работы по исполнению поручений, которые были даны год назад на заседании Совета

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет в режиме видео-конференц-связи очередное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"21 декабря глава государства в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мероприятии будут подведены итоги работы по исполнению поручений, данных год назад на заседании Совета. "Тогда президент сформулировал ряд ключевых задач, которым правительство и регионы должны были уделить особое внимание в 2023 году при реализации долгосрочной программы национальных целей развития", - напомнили в Кремле.

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам - совещательный орган при главе государства, созданный для координации деятельности федеральных и региональных органов власти, общественных, научных и иных организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и достижением национальных целей развития до 2030 года.