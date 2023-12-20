ЦИК сформировал избирком для зарубежных участков

Председателем ТИК стала председатель совета Российского фонда свободных выборов Евгения Орлова

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании сформировала состав территориальной избирательной комиссий (ТИК), которая будет руководить работой участков, сформированных к выборам президента РФ за рубежом (за исключением города Байконур).

Председателем ТИК стала председатель совета Российского фонда свободных выборов Евгения Орлова. В состав ТИК вошли еще восемь членов: пять - от политических партий, по одному - от Минобороны, МИД и Россотрудничества. Срок полномочий комиссии составит пять лет, первое заседание ТИК проведет до 3 января 2024 года.

"Принято единогласно", - огласила решение комиссии ее глава Элла Памфилова.

Член ЦИК Павел Андреев сказал, что в комиссию уже поступают обращения от желающих проголосовать граждан РФ, проживающих за рубежом. "Необходимо подчеркнуть, что все граждане России имеют равные права и должны иметь возможность реализовать активное избирательное право", - заявил Андреев.

"У нас для этого есть все ресурсы, но, с другой стороны, мы слышим заявления, как накануне в Эстонии, о том, что граждане России, проживающие за рубежом, не должны иметь право голосовать на выборах президента РФ", - сказал Андреев, имея в виду высказывание экс-главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, который призвал запретить россиянам в ЕС голосовать на выборах президента РФ.

По его словам, несмотря на непростую ситуацию, ЦИК сделает все возможное, чтобы минимизировать те ограничения, которые пытаются наложить власти недружественных государств на голосование граждан РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.