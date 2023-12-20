Захарова: РФ учтет голоса по резолюции о борьбе с нацизмом при ротации в Совбезе ООН

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что против документа второй год подряд голосовали страны коллективного Запада

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия будет внимательно учитывать итоги голосования по резолюции о борьбе с героизацией нацизма при решении о поддержке государств-кандидатов на избрание в качестве непостоянных и постоянных членов Совбеза ООН, в том числе в контексте дискуссии о расширении органа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Итоги голосования по российской резолюции будут для нас определяющими при выработке позиции России относительно поддержки кандидатур государств, претендующих на избрание в качестве непостоянных и постоянных членов Совбеза ООН, в том числе в рамках дискуссии о расширении этого органа, несущего, согласно статье 24 Устава ООН, главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - сказала дипломат.

Она напомнила, что 19 декабря на пленарном заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН была принята российская резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

При этом Захарова обратила внимание, что против документа второй год подряд голосовали страны коллективного Запада. "Зачем? Потому что они стремятся добиться внешнеполитической изоляции России и готовы жертвовать даже этическими соображениями и терпеть репутационные издержки, лишь бы только быть против нашей страны", - пояснила она.

"Голосование против резолюции государств - бывших членов Оси: Германии, Италии, Японии - мы расцениваем как безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности сделанных ранее ими заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны, - продолжила дипломат. - Такие действия также не соответствуют обязательствам этих государств по приверженности целям и принципам ООН, которые были взяты ими при вступлении во Всемирную Организацию".

Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что позиция ФРГ, Италии и Японии, а также ряда других государств, воевавших в годы Второй мировой войны против стран антигитлеровской коалиции, "наглядно показала преждевременность дискуссий и предложений относительно исключения из Устава ООН формулировок о вражеских государствах". "О какой расширенной роли этих стран в работе Совбеза ООН может в принципе идти речь, если эти страны голосуют против базовых принципов, заложенных в Уставе ООН", - заключила Захарова.