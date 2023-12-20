Матвиенко заявила о гармоничной системе власти в РФ без "перетягивания одеяла"

Спикер СФ отметила, что среди ключевых конституционных основ России особую роль играет ее федеративное устройство, которое является важнейшим условием существования многонациональной и многоконфессиональной страны

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия смогла выстроить сбалансированную и гармоничную систему отношений между разными ветвями власти без "перетягивая одеяла" и конфликтов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественном заседании Совета законодателей.

"На мой взгляд, опираясь на конституционные принципы, в России удалось выстроить сбалансированную, гармоничную систему отношений между ветвями власти - без перетягивания одеяла, без конфликтов между парламентом и правительством, которые мы видим во многих странах", - отметила политик.

По ее словам, среди ключевых конституционных основ России особую роль играет ее федеративное устройство, которое является важнейшим условием существования многонациональной и многоконфессиональной страны. "Принцип федерализма отчетливо отражается и на парламентском уровне. Прежде всего, об этом говорит объективно высокая роль в парламентской системе России Совета Федерации - палаты регионов, который является постоянно действующим федеральным органом и состоит из реальных представителей регионов, напрямую делегированных субъектами Федерации", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что за 30 лет Конституция РФ прошла "настоящую проверку на прочность". "И поправки, которые были внесены в 2020 году, только подтвердили, что конституция - это не музейный экспонат, а живой документ, который был актуализирован согласно требованиям времени без потери или искажения фундаментальных основ конституционного устройства", - резюмировала спикер Совфеда.