Путин: не все законы выполнялись в 90-х, но они стали основой государственности

Президент подчеркнул, что принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 года и создание Федерального собрания "имело без преувеличения огромное значение"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Основы новой российской государственности были заложены в 1990-х годах, пусть и не все законы тогда выполнялись. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию российского парламента.

Глава государства подчеркнул, что принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 года и создание Федерального собрания "имело без преувеличения огромное значение", стало основой для укрепления государственности и системы власти в целом, а это было очень важно для восстановления общественной стабильности.

"Были созданы юридические, правовые основы новой государственности. Вот это важно - основы были созданы, ориентиры. И потом, руководствуясь этими ориентирами, постепенно, вместе с депутатами всех уровней, включая и региональные парламенты, нам удалось на этой правовой базе навести конституционный порядок, нужную дисциплину соблюдения этих законов", - сказал президент.

Говоря о 1990-х годах, Путин отметил: "Я знаю, что в зале есть люди, которые все это сами переживали, принимали соответствующие решения и могут сказать: "Ну приняли эти законы, ну и что? Они не выполнялись". В чем-то не выполнялись, в чем-то выполнялись - правда, многое не выполнялось, это правда. Вижу, Геннадий Андреевич [Зюганов] улыбается - он с этим согласен".

"Но если бы их (законов - прим. ТАСС) не было - не было бы юридической базы. Это чрезвычайно важное событие в жизни страны. В конституции была закреплена ключевая, принципиальная норма: именно народ является носителем суверенитета и единственным источником власти", - подчеркнул Путин. Он перечислил, что основной закон 1993 года содержал и другие важные положения: он закреплял гарантии прав и свобод человека, социальный и правовой характер государства, "что было крайне важно для сохранения".