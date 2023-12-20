Володин заявил, что правовая база для проведения выборов президента сформирована

Об этом председатель Госдумы заявил на заседании Совета законодателей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вся необходимая правовая база для проведения открытых и конкурентных выборов президента РФ сформирована. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального собрания России.

"Наш кандидат Владимир Владимирович Путин своим служением своей стране, мировому сообществу доказал, что многое можно изменить, а мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И в этом, думаю, сомнений нет, потому что вся правовая база подготовлена", - сказал Володин.