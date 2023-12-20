Лавров: РФ рассчитывает на реакцию СБ ООН на гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Глава МИД России выразил надежду, что Совет Безопасности организации "в ближайшее время все-таки сможет возвысить свой голос в пользу такого перезревшего гуманитарного шага"

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Совет Безопасности (СБ) ООН в скором времени сможет отреагировать на гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества.

"Мы подтвердили общую позицию в пользу скорейшего достижения устойчивого прекращения огня и оказания помощи населению Газы, которое страдает от тяжелейших гуманитарных последствий блокады и продолжающихся боевых действий, - сказал Лавров. - Мы рассчитывает на то, что Совет Безопасности ООН в ближайшее время все-таки сможет возвысить свой голос в пользу такого перезревшего гуманитарного шага".