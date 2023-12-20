Захарова заявила, что позиция США по Газе ведет к гибели как палестинцев, так и израильтян

Официальный представитель МИД отметила, что политика США ведет "к ухудшению общей обстановки и к созданию таких рисков для будущего региона, которые могут иметь по-настоящему фатальный результат"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Политика США по ситуации в секторе Газа направлена против как палестинцев, так и израильтян, она ведет к ухудшению кризиса и новым рискам в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Все, что делают США, направлено против как израильтян, так и палестинцев. Политика США в регионе ведет к гибели и тех, и других, и мало того - к исключительно усилению кризиса на Ближнем Востоке. Не к деэскалации ситуации, а только к ухудшению общей обстановки и к созданию таких рисков для будущего региона, которые могут иметь по-настоящему фатальный результат", - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что позицию американского руководства по текущему кризису на Ближнем Востоке можно охарактеризовать как антисемитскую.