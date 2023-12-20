Захарова заявила, что РФ рассчитывает на приезд Пашиняна в Петербург на саммит СНГ

Официальный представитель МИД России отметила, что Москва готова решать все вопросы с Ереваном в конструктивном ключе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российская сторона исходит из того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ, Москва готова решать все вопросы с Ереваном в конструктивном ключе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян воспользуется приглашением президента Российской Федерации и приедет 25-26 декабря в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в традиционной предновогодней встрече глав государств - участников СНГ. Там, собственно говоря, можно было поднять все интересующие вопросы, - отметила дипломат. - В Москве, руководствуясь союзническим характером отношений с Арменией, неизменно готовы решать все возникающие темы в спокойном, профессиональном и партнерском ключе".

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил ТАСС, что Россия традиционно направила приглашения всем лидерам стран СНГ и ждет положительной ответной реакции. При этом замминистра воздержался от прогнозов по перспективам возможной трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита СНГ для обсуждения подписания мирного договора между Баку и Ереваном.