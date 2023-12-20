Захарова: РФ рассчитывает подписать договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Официальный представитель МИД отметила, что это событие станет "важной вехой в многовековой истории отношений" между странами

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном в ходе одного из ближайших контактов на высшем уровне. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Текст российско-иранского договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве практически согласован. Мы рассчитываем на подписание этого основополагающего межгосударственного документа в ходе одного из ближайших контактов на высшем уровне", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, это событие станет "важной вехой в многовековой истории отношений" между Россией и Ираном.