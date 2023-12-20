РФ и арабские страны подписали план действий по итогам форума сотрудничества

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что стороны договорились взаимодействовать во всех структурах ООН и прочих международных форматах

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и арабские страны выпустили совместное заявление, а также подписали совместный план действий на 2024-2026 годы по итогам форума сотрудничества в Марокко. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятия.

"Оценки положения дел в регионе и на международной арене содержатся в развернутом совместном заявлении, которое мы приняли и которое распространяется нашими марокканскими хозяевами. Также высказались в пользу дальнейшего укрепления практического взаимодействия между РФ и арабским миром", - сказал глава МИД РФ. "Развитие политического диалога, сотрудничество по проблематике безопасности, экономики, торговли, инвестиций, культуры, образования, в целом по гуманитарным вопросам - все это заложено в план совместных действий, это уже второй документ такого рода, который был сегодня тоже принят. Он охватывает период с 2024 по 2026 годы. Конечно, это очень важный ориентир для выстраивания дальнейшего практического взаимодействия к обоюдной выгоде", - отметил он.

Лавров отметил, что стороны договорились взаимодействовать во всех структурах ООН и прочих международных форматах. "Кроме палестинского вопроса, мы обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, Судане, других кризисных точках. Выразили надежду, что состоявшееся возвращение Дамаска в Лигу арабских государств поможет создать дополнительные условия для продвижения комплексного политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее на основе уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны", - добавил министр.