Захарова заявила, что РФ приветствует любые инициативы по стимулированию Украины к миру

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что сигналы к мирному урегулированию "нужно направлять не российской стороне, а той стороне, которая сама себе под давлением США любые переговоры с Россией заблокировала"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российская сторона приветствует любую инициативу по стимулированию движения Украины к мирному процессу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если Анкара хочет проявить такую добрую волю и стимулировать движение Украины к мирному процессу, мне кажется, что они вполне могут это делать, и любая инициатива, направленная на вот эту цель, должна только приветствоваться", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о жизнеспособности идеи возобновления стамбульского процесса по урегулированию на Украине.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что сигналы к мирному урегулированию "нужно направлять не российской стороне, а той стороне, которая сама себе под давлением США любые переговоры с Россией заблокировала".

"Вопрос только в том, что киевскому режиму все это было не просто заблокировано, а потом еще и зацементировано Вашингтоном и Лондоном, для того чтобы "не дай Бог" эскалация прекратилась, и нужно было бы прекращать или сокращать поставки вооружений, соответственно, выделять меньше денег или вообще их не выделять на эту кровавую бойню, - указала дипломат. - Мы же прекрасно понимаем, что это за жуткая кровавая коррупционная сделка огромного масштаба под названием конфликт на Украине для Вашингтона и Лондона".

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках официального визита в Будапешт сообщил, что Турция готова оживить стамбульский процесс по урегулированию на Украине, который был прерван.