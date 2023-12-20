Захарова назвала решение на благословение однополых пар внутрицерковным делом Ватикана

По словам официального представителя МИД РФ, Москва надеется, что это решение не отразится на российско-ватиканском взаимодействии

МОСКВА, 20 декабря./ТАСС/. Решения благословлять однополые пары является внутрицерковным процессом Ватикана. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я все-таки считаю, что это внутрицерковный вопрос Ватикана и нужно, наверное, задавать вопросы им туда. Мы обратили внимание на то, что в самом документе подчеркивается, что доктринальная основа католического вероучения не подверглась изменениям, но еще раз хотелось бы сказать, что все-таки мы рассматриваем это исключительно как внутрицерковный процесс Ватикана", - сказала Захарова, отвечая на соответствующих вопрос.

Она отметила, что Москва надеется, что это решение не отразится на российско-ватиканском взаимодействии, "которое в настоящее время отличается конструктивным и взаимоуважительным характером, в том числе в контексте совместной работы по урегулированию ряда гуманитарных проблем применительно к украинскому кризису".

"Нашу позицию по этому вопросу вы знаете, она изложена, в том числе, в указе президента Российской Федерации [Владимира Путина] об утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. С этим документом, я думаю, знакомы все, в том числе и вы. Поэтому для нас этот вопрос имеет свое юридическое закрепление", - указала Захарова.

Благословение Ватикана

Ранее Дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры сообщила, что допустимо получение благословения для "пар, не состоящих в браке, однополых", но это не означает таинство брака.

Как уточняется в распространенном документе, "благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса". Таким образом, благословение разрешается "вне литургического обряда".

Как поясняется, для составления документа привлекались эксперты по теологии, а также проводились консультации с Папой Римским Франциском, который подписал текст.

Ранее та же дикастерия разъяснила, что представители сексуальных меньшинств, как и любые верующие, смогут принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви. Крещение могут принимать и дети однополых пар, в том числе рожденные от суррогатных матерей.

Папа Римский Франциск неоднократно говорил, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех". При этом ранее дикастерия поясняла, что церковь не может признавать однополые браки и заключать их, потому что догма определяет брачный союз только между мужчиной и женщиной, и признание иного могло бы противоречить религиозным правилам.

Сам Франциск высказывался за формы гражданских союзов, в том числе однополых, но только со светской юридической точки зрения для гарантий гражданских прав. Тогда понтифик говорил, что подобные решения должны приниматься государствами.