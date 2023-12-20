Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания

Глава государства обратил внимание на то, что перед властями страны стоит много задач, которые требуют постоянного внимания, дополнительных решений

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей, на котором поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с 30-летием Федерального Собрания РФ и Конституции.

Глава государства обратил внимание на то, что перед властями страны стоит много задач, которые требуют постоянного внимания, дополнительных решений, эффективного законодательного обеспечения на федеральном и региональном уровнях.

"Уверен, что именно ответственность каждого из нас, глубокое понимание общих целей, коренных интересов народа России будут и впредь задавать вектор всей нашей совместной работе. Еще раз поздравляю вас с 30-летием Федерального собрания и Конституции России", - добавил Путин.

Президент также поздравил парламентариев с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго.