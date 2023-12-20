Небензя заявил, что от мира в Афганистане зависит порядок во всем регионе

Постпред РФ отметил, что от "скоординированности и слаженности действий всех игроков" в стране будет зависеть скорый "выход из сложившегося тупика" и последующая международная реинтеграция государства

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Порядок в регионе зависит от ситуации в Афганистане, поэтому РФ поддерживает желание афганцев жить в мире. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Российская Федерация всецело поддерживает право и желание афганского народа жить в мире и стабильности, от этого зависит порядок в регионе. Однако построение этого долгосрочного устойчивого мира невозможен без терпеливого и прагматичного взаимодействия с де-факто властями по широкому кругу проблем", - сказал дипломат.

Небензя также добавил, что от "скоординированности и слаженности действий всех игроков" в Афганистане будет зависеть скорый "выход из сложившегося тупика" и последующая международная реинтеграция страны.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года о решении завершить операцию в Афганистане, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод войск США начался в мае 2021 года. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 15 августа 2021 года президент страны Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, 22,8 млн афганцев постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена США.